O PS diz: #cumprimos. A Iniciativa Liberal responde: #com primos?

O partido Iniciativa Liberal (IL) publicou nesta terça-feira na rede social Facebook uma foto de um cartaz ao lado do partido ao lado de um cartaz do Partido Socialista, mas em vez de reproduzir o “#cumprimos”, optou por incluir “#com primos e outros familiares no governo”, noticiou o Expresso. Mesmo a dois meses das eleições legislativas — que acontece a 6 de outubro — as campanhas, que não arrancaram oficialmente, já começaram a dar o “ar da sua graça”.

Em questão está o cartaz do PS, que definiu como slogan a expressão “#cumprimos”, no qual apresenta números positivos sobre o período de Governo, ao lado de uma foto de António Costa. Já a Iniciativa Liberal decidiu fazer alusão ao “familygate” — as várias notícias que têm surgido sobre as relações familiares diretas e indiretas entre membros do Executivo. O IL repetiu a fórmula visual do cartaz do PS e fez uma pequena mudança: agora lê-se “#com primos e outros familiares no governo” na cabeça do cartaz e, abaixo disto, três índices que suscitam, de acordo com a opinião do partido, as falhas do mandato socialista.

(Subscreve os nossos conteúdos Whatsapp enviando SUBSCREVER para o 920 563 111)A partir de hoje na Circunvalação à… Posted by Iniciativa Liberal on Tuesday, August 6, 2019

São 350 mil novos empregos e 89% de contratos sem termo, apresentados pelo cartaz do PS, contra 539.921 hectares de área ardida, 2.600 mortes de doentes na lista de espera do SNS e mais 6 mil milhões cobrados em impostos, apresentados pelo cartaz.

O Iniciativa Liberal ainda faz um apelo final: “Liberta-te do socialismo”. Falta esperarmos pelas cenas dos próximos cartazes.

Continuar a ler