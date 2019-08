PJ descobre cadáver em zona florestal em Pedrógão Grande que pode ser de homem inglês desaparecido

A Polícia Judiciária (PJ) descobriu esta terça-feira ossadas humanas num terreno florestal na zona de Pedrogão Grande. Os restos mortais, refere aquela força policial em comunicado, poderão ser de um homem inglês que está desaparecido desde 2018.

A PJ estava a investigar o desaparecimento do homem há um ano e as ossadas foram encontradas no âmbito da investigação por suspeita de crime de homicídio.

O cadáver foi localizado com equipamentos de georadar e “métodos técnico-científicos de arqueologia forense”. Os restos mortais que podem pertencer ao britânico vão ser autopsiados no Instituto Nacional de Medicina Legal, adianta o comunicado.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso em conjunto com as autoridades do Reino Unido.

