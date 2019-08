Super Zoe vai estrear-se nas corridas sobre gelo

A Renault, bem como as outras marcas do grupo francês, nomeadamente a Dacia, sempre recorreram ao Troféu Andros como forma de promover os seus veículos. Disputadas durante os três meses de Inverno, precisamente na altura do ano em que a Fórmula 1 e outras competições internacionais estão de ‘férias’, as corridas no gelo – realizadas maioritariamente em França – são curtas, renhidas e espectaculares, com veículos com quatro rodas motrizes e quatro rodas direccionais.

A partir do próximo Inverno, referente a 2020, o Troféu Andros vai operar uma mudança estratégica, com o intuito de relançar a competição. Em vez dos motores a gasolina, os participantes vão depender de mecânicas eléctricas, o que abriu as portas a que a Renault se aprestasse a inscrever o novo Zoe, cuja mais recente geração vai surgir no mercado ainda este ano.

Não se sabe muito sobre as características técnicas do Zoe que está a ser preparado para representar os interesses da marca gaulesa. Sabe-se, sim, que a base deverá ser o Zoe E-Sport Concept revelado em Março de 2017 no Salão de Genebra. Então, o modelo anunciava 460 cv, o que lhe permitia ir de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos.

