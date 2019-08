Aeroporto de Macau atinge recorde mensal em julho com mais de 850 mil passageiros

O aeroporto de Macau registou mais de 850 mil passageiros e mais de 6.800 movimentos de aviões em julho passado, um recorde mensal nos 24 anos de história da infraestrtura, foi anunciado nesta quarta-feira.

O número de passageiros e de movimentos de aviões, entre partidas e chegadas, no mês passado representam um aumento de 15% e 19%, respetivamente, comparativamente a igual período do ano passado, indicou, em comunicado, a Companhia do Aeroporto de Macau (CAM).

Nos primeiros sete meses do ano, a CAM registou mais de 5,58 milhões de passageiros, um aumento de 17% em termos anuais.

No mesmo período, o aeroporto processou mais de 44 mil movimentos de aviões, ou cerca de 1.500 voos semanais, num aumento de 19% em relação a igual período de 2018, referiu.

Atualmente existem 29 companhias aéreas a operar no aeroporto, ligando Macau a 58 cidades em todo o mundo.

O aeroporto internacional de Macau deve atingir, este ano, o recorde de 8,7 milhões de passageiros, de acordo com estimativas avançadas pela CAM em abril passado. Em 2018, o aeroporto de Macau registou um recorde de 8,26 milhões de passageiros, um aumento de 15% em relação a 2017.

Continuar a ler