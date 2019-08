Banca recusa empréstimos a estudantes com dificuldades que têm Estado como fiador

O Governo relançou o sistema de empréstimos bonificados para estudantes do ensino superior — que estava suspenso desde 2015 e recomeçou a funcionar em pleno no início deste ano — mas já está a dar problemas. De acordo com o Público, os bancos estão a recusar empréstimos no âmbito deste sistema que é em parte financiado pela União Europeia e que tem o Estado português como fiador desses créditos.

Em seis meses, revela o Público, 500 alunos recorreram a esta linha de crédito e pediram 5,5 milhões de euros. Uma dessas pessoas foi uma aluna que revelou que recorreu a este sistema, mas ao fim de 10 dias o banco comunicou que o crédito tinha sido recusado. Motivo: “Não apresentava rendimentos”, contou essa aluna. A presidente da Federação Académica de Lisboa, Sofia Escária, disse ao Público que tem “conhecimento de vários casos” e queixa-se de “falta de informação” sobre o programa.

Já o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, liderado por Manuel Heitor, soube do assunto pelo Público e questionou a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua — a empresa responsável pelo programa de empréstimos aos estudantes entre 2007 e 2015 e que agora volta a ser parceira do Governo — para “aferir da questão levantada”. Uma semana depois, o Governo continuou sem resposta, segundo disse fonte do gabinete de Manuel Heitor.

O Governo destaca, no entanto, que o que está previsto no acordo entre Governo e o Fundo de Contragarantia Mútuo permite aos estudantes terem acesso a este crédito sem garantias: “O banco não deverá exigir qualquer tipo de garantia pessoal ou patrimonial”. Em compensação, há um crédito de garantia mútua que é subscrito pelo Estado, que é o fiador dos estudantes que pedem o empréstimo, dispensando garantias patrimoniais.

Há quatro bancos que estão envolvidos neste programa: Caixa Geral de Depósitos, BIC, Millenium BCP e Montepio Geral. A linha de crédito tem ao seu dispor 85 milhões de euros.

