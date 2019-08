Bebé de 5 meses e mais dois pacientes foram transportados com urgência pela Força Aérea em 48 horas

Um bebé de cinco meses e mais dois pacientes de hospitais nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira foram transportados com urgência pela Força Aérea portuguesa nas últimas 48 horas para a região Continental, informou esta força aos meios de comunicação.

Os transportes partiram dos Arquipélagos dos Açores e da Madeira para o Continente e “todas as missões levaram a bordo uma equipa médica militar”, revelou o comunicado. O bebé de cinco meses foi transportado com urgência na manhã de 7 de agosto, tendo o trajeto sido iniciado no Funchal e terminado no Continente, às 15h.

O primeiro dos casos ocorreu entretanto a 5 de agosto, com uma aeronave Falcon 50 a descolar da Portela pelas 17h05, “com destino à ilha de São Miguel”, nos Açores. A aeronave aterrou no Porto mais tarde daquele dia, às 23h05.

No dia seguinte, os ‘Linces’ foram ativados novamente pelas 16h “a ser chamados para voarem até Ponta Delgada”. O paciente deste transporte foi transferido para “os cuidados do INEM e a seguir para uma unidade hospitalar de Lisboa”, com a missão terminada às 20h45.

