Canadá. Jovens suspeitos de três homicídios foram encontrados mortos

Primeiro estavam desaparecidos, depois tornaram-se suspeitos de homicídios e agora foram encontrados mortos. A polícia canadiana encontrou esta quarta-feira dois corpos que acredita serem de Bryer Schmegelsky e Kam McLeod, os dois jovens de 18 e 19 anos que eram suspeitos de três homicídios no Canadá. A confirmação foi dada pela polícia canadiana no Twitter.

The search is over. At 10am this morning, Manitoba RCMP officers located the bodies of two males, believed to be the BC suspects, near the shoreline of the Nelson River (approx 8km from the burnt vehicle). #rcmpmb pic.twitter.com/tZ7EBFsNDr

— RCMP Manitoba (@rcmpmb) August 7, 2019