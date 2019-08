Divulgadas imagens dos suspeitos do assalto à Casa da Moeda mexicana

Está a ser descrito como “um roubo perfeito” e ainda tem muitos detalhes para desvendar. Por volta das 10h da manhã, três homens, com idades entre os 25 e os 30 anos, entravam no edifício da Casa da Moeda, na cidade do México, de cara destapada: um usava um polo cinzento, outro um casaco escuro e um boné e um terceiro um polo branco e uma mochila. Objetivo: roubar mais de 2,2 milhões de euros em moedas de ouro e relógios comemorativos. Tempo que demoraram a fazê-lo: menos de dez minutos.

As imagens das câmaras de videovigilância vieram agora levantar alguns detalhes do assalto que não fez qualquer vítima. Os jovens conseguiram desarmar, em primeiro lugar, o agente que controlava o acesso ao edifício, tendo apontado a arma, de seguida, a cinco trabalhadores da Casa da Moeda, conta o El Mundo. O rapaz que estava com o polo branco, acrescenta o jornal, dirigiu-se de imediato para um dos cofres, que naquela altura estava aberto, e guardou na mochila milhares de peças de ouro.

Bastaram menos de dez minutos para o trabalho ser feito. Depois de conseguirem roubar os mais de 2,2 milhões de euros da Casa da Moeda, os três rapazes saíram do edifício com toda a tranquilidade. Lá fora, teriam um carro à sua espera, onde estavam mais dois cúmplices do assalto, que também não foram identificados. Só aí, depois de terem abandonado o local, é que os trabalhadores conseguiram chamar a polícia.

ELLOS ROBARON los 50 MILLONES de PESOS

Estos dos hombres vestidos suéter y corbata ENTRARON a la BÓVEDA de la Casa de Moneda y se llevaron más de MIL 500 CENTENARIOS.

El de gorra AMAGÓ y DESARMÓ a un ex militar que resguardaba.@SSP_CDMX y @PGJDF_CDMX ya los buscan pic.twitter.com/YyTiB5vlLr — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 6, 2019

Com as imagens das câmaras de videovigilância, as autoridades estão agora a tentar descobrir a identidade dos cinco assaltantes, que acreditam ainda estar na Cidade do México. Jesús Orta, secretário da segurança da Cidade do México, confessou estar impressionado pela facilidade (e rapidez) com que os assaltantes corromperam a segurança na Casa da Moeda mexicana. E culpou os guardas de serviço naquela manhã, a quem acusa de “não terem seguido os protocolos, o que pode ter facilitado a ocorrências destes factos”. Oito trabalhadores da Casa da Moeda, incluindo os que têm como função proteger os cofres, foram interrogados e há até suspeitas de serem cúmplices deste assalto.

A forma de operação destes assaltantes está a ser comparada com enredo da série “Casa de Papel”, onde a Casa da Moeda de Espanha é assaltada por um grupo que planeou o crime ao detalhe. Jesús Orta, no entanto, considera que este assalto foi mais “rudimentar” e que está “longe da história da série”.

