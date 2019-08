Dois homens detidos pela PJ em sequência de agressão de jovens nas imediações do Urban Beach

A Polícia Judiciária deteve, nesta quarta-feira, dois homens, ambos com 21 anos, pela acusação de crime à integridade física grave qualificada, anunciou em nota esta força em comunicado à imprensa. Em causa está a agressão, ocorrida em fevereiro, à três jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos, nas imediações da discoteca noturna Urban Beach, em Lisboa.

Um dos detidos está sob prisão preventiva, enquanto o segundo ficou com termo e identidade e residência, revelou a nota da PJ. A agressão, decorrente de uma rixa, aconteceu pelas 06h30 do dia 23 de fevereiro, na Rua Cintura do Porto, na sequência de um conflito que se iniciou ainda no interior do estabelecimento.

A PJ explica em nota que as agressores teriam, no exterior do estabelecimento, abordado as vítimas e iniciado “as agressões com uso de força física e também de uma arma branca”. Uma das vítimas sofreu de “uma grave lesão, comprometendo séria e irreversivelmente a visão de um dos globos oculares”.

A vítima que apresentava lesões mais graves, foi encaminhada para unidade hospitalar, onde permaneceu internada, e foi alvo de várias intervenções cirúrgicas.

