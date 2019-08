É um adeus aos auriculares? O que já se sabe sobre os novos topos de gama da Samsung

*Este artigo vai estar em permanente atualização até ao fim do evento desta noite.

É esta quarta-feira que a Samsung apresenta os topos de gama com que quer desafiar os iPhone Xs e Xs Max (da Apple) e o P30 Pro da Huawei. Os holofotes da indústria tecnológica estão virados para o palco do Barclays Center, em Brooklyn, Nova Iorque, a partir das 16h (21h em Lisboa). Depois das queixas que rodearam o telemóvel dobrável de perto de 2 mil euros que a marca sul coreana queria lançar em abril (e que acabou por adiar para depois de setembro), o que se espera para a batalha desta quarta-feira entre os três grandes? Um Galaxy Note 10, um Note 10+ e um Note 10+ 5G.

Apesar de a marca ainda não ter apresentado oficialmente os telemóveis, têm surgido várias fugas de informação relacionadas com os topos de gama. O Droid Life, um site de partilha de informação sobre tecnologia, com especial enfoque em telemóveis com sistema operativo Android — no qual se inserem todos os modelos da Samsung — teve acesso a documentos da equipa de Marketing da Samsung, nos quais se ficam a saber mais pormenores sobre os tão aguardados Note 10 e Note 10 Plus:

O Galaxy Note 10 terá um ecrã com 6,3 polegadas e o Note 10 Plus terá outro com 6,8 (o do Huawei P30 Pro tem 6,47 polegadas; do o iPhone Xs tem 5,8 e o Xs Max, tem 6,5 polegadas);

A confirmar-se, o primeiro terá um custo a partir de 949 dólares (ainda sem preço para Portugal) e o preço do segundo começará nos 1.099 dólares (ainda sem preço para Portugal);

O ecrã infinito deverá manter-se e "tem molduras quase invisíveis", destacando-se apenas um furinho para a câmara;

Ambos os smartphones terão novamente a S Pen (uma caneta renovada que serve para escrever no dispositivo e que vem incorporada), que vem com novas funcionalidades: responde a novos gestos visuais e será capaz de trocar as lentes das câmaras remotamente, passar da escrita à mão para texto, mudar slides em apresentações, entre outros:

Estes novos topo de gama terão uma funcionalidade “super-rápida” de carregamento, que permitirão em poucos minutos carregar o smartphone para várias horas de utilização. O Note 10 virá equipado com uma bateria de 3.400 mAh e o Plus com uma de 4.300mAh;

Haverá uma atualização das câmaras fotográficas, que terão especificidades "pro" para paisagens e retratos. A gravação de som também será mais "precisa" graças aos novos microfones Audio Zoom, também mais "profissionais";

A CNet acrescenta que os telemóveis poderão vir sem entrada para auriculares (como já acontece na concorrência e distinguia a marca), o que, a confirmar-se, será uma grande mudança no design dos telemóveis;

Além das cores mais tradicionais, há rumores que indicam que os novos topo de gama terão uma opção em cor de rosa, com uma caneta S Pen na mesma cor;

O mercado dos telemóveis é dominado pela Samsung, Huawei e Apple (por esta ordem) e a rivalidade tem feito dos topos de gama um repositório de inovação tecnológica. Antes dos eventos de apresentação oficiais a especulação é muita. Entre os rumores que se confirmam e os que caem por terra, há sempre uma certeza: quando uma marca inova, as outras não ficam atrás, independentemente do tempo que demoram na atualização.

O último topo de gama da Samsung foi lançado no ano passado, mas a marca ainda está no rescaldo do falhanço que foi o teste dos jornalistas ao Galaxy Fold, smartphone dobrável que custará cerca de 2 mil euros.

DJ Koh, presidente executivo da empresa, revelou em julho, numa entrevista com jornalistas, na qual o Observador participou, que estavam a ser testados “mais de dois mil equipamentos” para preparar uma nova data de lançamento. “Assumo que me escapou alguma coisa”, disse ainda quanto ao lançamento falhado. Agora, a Samsung diz que já “está a realizar os testes finais de produto” para poder lançar o equipamento. Até lá, há outras novidades. Serão suficientes?

