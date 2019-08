Europa está decidida a pôr-nos a andar a gás natural. Será vantajoso?

A União Europeia (UE) está apostada em melhorar a qualidade do ar que se respira e em reduzir a percentagem de dióxido de carbono na atmosfera que, apesar de não ser um poluente, provoca o efeito estufa responsável pelas alterações climáticas. Esta é uma tarefa ciclópica, com várias áreas de intervenção, e começa logo pelo ataque à produção de energia eléctrica através da queima de carvão – prioritária por ser de longe a mais poluente –, derivados de petróleo e até mesmo gás natural, concentrando-o progressivamente em fontes renováveis.

Depois de definida a estratégia para a produção de electricidade, a UE concentrou-se nos transportes, tendo começado pelos veículos ligeiros. Não por serem os mais problemáticos, mas por serem os mais fáceis de alterar, uma vez que o investimento é deslocado para o lado dos fabricantes. Daí a electrificação dos veículos com motor convencional e a evolução dos modelos eléctricos, alimentados por baterias ou a célula de combustível, em reflexo de limites cada vez mais apertados das emissões de CO 2 .

Para quem é prioritário o gás natural?

Com o problema dos veículos ligeiros ‘resolvido’, a UE concentra-se agora nos transportes pesados (camiões de longo curso e autocarros de transporte público) e navegação marítima, cuja operação é mais poluente do que se possa pensar, porque se tratam de veículos que devem estar sempre em movimento. Logo, a poluir para serem rentáveis.

Obrigar os pesados (e os navios) a aderir à motorização eléctrica alimentada por baterias não faz muito sentido de momento – apesar da Tesla e da Nicola continuarem a trabalhar nesse sentido –, e a solução defendida pela Toyota, eléctrica mas com recurso às células de combustível a hidrogénio, ainda não está madura o suficiente, ainda que esteja a ser prometida para este ano.

A única solução em cima da mesa para cortar as emissões de forma considerável, e passível de ser implementada de imediato, é o gás natural. Os cientistas concordam – digamos que foi uma decisão muito menos polémica do que o investimento em carros eléctricos – e Bruxelas apressou-se a anunciar que o GPL era para descontinuar e que o gás natural era a sua nova aposta.

O que tem de “mágico” o gás natural?

Face à gasolina e ao gasóleo, o gás natural só tem vantagens. É queimado em motores que já conhecemos bem, essencialmente unidades a gasolina adaptadas, enquanto a sua combustão é praticamente isenta de partículas -produz menos 75% a 85% de óxidos de azoto (NOx) e gera 25% menos de CO 2 . Mais importante do que isso, é mais barato e os veículos preparados de fábrica para circular com este gás custam sensivelmente o preço de um concorrente a gasolina e substancialmente menos do que um veículo similar com motor a gasóleo.

Se está a interrogar-se como é que a UE tem a certeza de conseguir implementar este novo combustível, sempre lhe podemos dizer que tem um trunfo que lhe garante o sucesso: o custo. Um veículo que consuma gás natural veicular garante uma economia de 50% face a um modelo semelhante a gasolina e 40% face a um diesel. E este é um argumento a que a maioria dos condutores (e respectivas empresas) será muito sensível. E se ainda tem dúvidas sobre o sucesso, basta ver o que aconteceu em Itália, onde 30% a 40% do parque circulante é a gás natural, com a Alemanha e a Espanha a crescerem rapidamente.

Tanto esforço para poupar apenas 25% de CO2?

O objectivo da UE é atingir muito mais do que esta economia de 25% de CO2. Isto estava garantido caso se continuasse indefinidamente a consumir gás natural extraído do subsolo. O que Bruxelas quer é usar este gás, mas não o importado do norte de África, da Rússia ou qualquer outro destino. A ideia para minimizar o impacto ambiental é produzi-lo em Portugal e a partir de fontes renováveis, como aquele que é gerado em Mirandela, numa das instalações da Dourogás. A partir da degradação, na ausência de oxigénio, de matéria orgânica, a empresa produz biogás, no caso metano, que depois enriquece até poder utilizá-lo para produzir gás natural, em que cerca de 90% é metano.

Segundo a Dourogás, chegam diariamente às instalações de Mirandela três camiões de lixo, carregados com resíduos urbanos, que aproveitam para encher o depósito com o gás ali produzido para continuar os seus percursos. É a chamada economia circular, com a Dourogás a informar que vai criar cinco novos projectos de biogás similares ao de Mirandela. Ainda segundo a empresa, utilizar os resíduos urbanos para produzir biogás permite um aproveitamento energético de 90% dos resíduos, um valor bem superior aos 30% que se conseguiriam caso fosse queimados nas centrais para produzir electricidade, como.

Posto de abastecimento custa 1 milhão de euros

Esta é uma pergunta que, até há bem pouco tempo tinha como resposta “só há um posto de abastecimento em Lisboa e outro no Porto”. Felizmente hoje já há 14 postos de abastecimento, segundo Jorge Figueiredo da Associação Portuguesa do Veículo a Gás Natural, sendo que 10 pertencem à Dourogás e os restantes quatro à Galp. A rede, ainda embrionária a uma distância enorme dos 1.252 postos de Itália, 854 da Alemanha, 177 da Holanda, 87 da França e até dos 67 locais onde abastecer existentes aqui ao lado, em Espanha.

A rede de distribuição portuguesa destina-se a alimentar os camiões que circulam no nosso país, para já através das principais vias, mas sobretudo os que rumam à Europa. Mas todos eles estarão acessíveis para os veículos ligeiros que recorram a GN, tanto mais que se os camiões enchem os seus tanques com gás natural liquefeito (GNL), a uma temperatura de 162ºC negativos para se manter em estado líquido e assim ocupar 600 vezes menos volume do que no estado gasoso, os veículos ligeiros atestam com gás natural comprimido a 200 bar (GNC, também conhecido como gás natural veicular). E os postos de abastecimento, cada um com um custo próximo de 1 milhão de euros de acordo com a Dourogás, prevêem fornecer ambos os combustíveis, GNL e GNC, o que significa que a rede concebida prioritariamente para os pesados, vai servir igualmente os ligeiros.

Os automóveis ligeiros têm vantagens no GNC?

De acordo com Antonio Calvo, o responsável pelo programa de mobilidade da Seat, em Barcelona, sim. Afirma o técnico, que tem acompanhado o rápido crescimento da rede espanhola de abastecimento de GNC e GNL, que o GNC permite o menor custo por quilómetro face aos combustíveis tradicionais. Garantindo que um veículo como o Seat Ibiza percorre 100 km com apenas 3,24€, o mesmo Ibiza com motor TDI percorreria com a mesma verga 61 km e somente 49 km gaso estivesse equipado com um motor TSI a gasolina.

Um motor a GNC, basicamente um motor a gasolina adaptado para queimar este gás (além de estar equipado com depósitos para alojar o GNC), fornece ao condutor a mesma potência e força de um motor a gasolina convencional, mas se o depósito de gasolina estiver limitado a 15 litros, o proprietário (caso seja uma empresa) tem ainda a vantagem de recuperar 50% do IVA do veículos e a mesma percentagem dos custos relacionados com combustível. Beneficia ainda de 40% de redução do ISV, o mesmo acontecendo com a contribuição autónoma (consoante os escalões, paga 7,5% em vez de 10%, 15% em vez de 27,5% e 27,5% em vez de 35%).

