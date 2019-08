Incêndio obrigou a evacuar dois pisos do Hospital de Santa Cruz. Chamas já foram extintas

Um incêndio obrigou a evacuar dois pisos no Hospital de Santa Cruz em Carnaxide, Lisboa, na manhã desta quarta-feira, confirmou o Observador junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações. As chamas já foram entretanto extintas e não há registo de feridos.

Segundo a SIC Notícias, o fogo terá tido origem num gerador de apoio que fica na cave. O piso térreo, onde funcionam as consultas, também foi evacuado por uma questão de precaução.

O alarme para a ocorrência foi dado por volta das 10h00.

