Já há horários para os concertos do festival Vodafone Paredes de Coura

A organização do festival Vodafone Paredes de Coura anunciou esta quarta-feira os horários de todos os concertos da próxima edição do festival, que se realiza de 14 a 17 de agosto na vila homónima de Viana do Castelo.

O festival terá concertos de músicos e bandas como Patti Smith, Spiritualized, Father John Misty, Suede, New Order e The National, entre muitos outros. Pode consultar os horários de todas as atuações abaixo:

Quarta, 14/8

Palco Vodafone

18h30 Bed Legs

19h40 Julia Jacklin

21h20 Boogarins

23h15 Parcels

0h45 The National

Palco After Hours

2h25 Kokoko!

3h25 Nuno Lopes

Quinta, 15/8

Palco Vodafone

18h15 Khruangbin

19h50 Alvvays

21h10 Car Seat Headrest

22h50 New Order

1h Capitão Fausto

Palco Vodafone FM.

17h45 Cave Story

19h05 Stella Donelly

20h30 Boy Pablo

22h Avi Buffalo

Palco After Hours

2h Acid Arab (live)

3h Krystal Klear

Sexta, 16/8

Palco Vodafone

18h15 First Breath After Coma

19h25 Jonathan Wilson

21h10 Deerhunter

22h50 Spiritualized

0h45 Father John Misty

Palco Vodafone FM

17h45 Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

18h45 Balthazar

20h30 Black Midi

22h10 Connan Mockasin

Palco After Hours

2h Peaking Lights

3h Romare

Sábado, 17/8

Palco Vodafone

18h15 Ganso

19h35 Mitski

21h20 Patti Smith and Her Band

23h15 Freddie Gibbs & Madlib

0h45 Suede

Palco Vodafone FM

17h45 Time For T

18h45 Alice Phoebe Lou

20h40 Sensible Soccers

22h20 Kamaal Williams

Palco After Hours

2h10 Flohio

2h50 Jayda G

