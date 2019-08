Morreu bebé após parto transferido para Lisboa por falta de incubadoras em Faro

Uma grávida com 32 semanas de gestação foi transportada no dia 2 de agosto de Faro para a Amadora porque os médicos entenderam ser necessário provocar o parto à mulher de 23 anos. Como todas as incubadoras do Hospital de Faro estavam ocupadas, a grávida teve de ser transportada para o Hospital Amadora-Sintra e, de acordo com o Correio da Manhã, o bebé acabou por morrer minutos depois do parto, que ocorreu apenas na manhã seguinte.

O processo foi iniciado porque a grávida tinha sintomas de pré-eclâmpsia, o que colocava em risco a mãe e o bebé, o que fez com que os médicos avançassem para um parto prematuro. A mulher teve então de viajar de ambulância de Faro para o Amadora-Sintra, onde, segundo o Correio da Manhã, terá chegado às 22ho00. O parto ocorreu, por cesariana, no dia seguinte, 3 de agosto, e o bebé acabou por morrer.

