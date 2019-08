Morreu Rui Rechena, baixista dos Amor Electro

Morreu Rui Rechena, o baixista dos Amor Electro. A notícia foi dada pela banda através de uma publicação nas redes sociais. No texto, os Amor Electro revelam a perda de “um amigo, um pai, um companheiro, um músico. Alguém impossível de definir, uma

espécie rara de se encontrar, uma bola de energia mágica que nos cerca para sempre”.

Transformava o banal em especial, trazia o sol com ele e enchia as nossas barrigas de risos incontroláveis. Tocava baixo como ninguém! As centenas de viagens sempre juntos, por escolha nossa, a melhor decisão que tomámos. A nossa amizade. Obrigada por fazeres parte das nossas vidas para sempre. Continua rei… nós também continuaremos… sempre juntos”, lê-se no texto.

Hoje perdemos um amigo, um irmão, um pai, um companheiro, um músico. Alguém impossível de definir, umaespécie rara de… Posted by Amor Electro on Wednesday, August 7, 2019

Também conhecido — no seu círculo próximo, pela banda e por fãs — como “Rex” e “Rei”, Rui Rechena, de 53 anos, encontrava-se doente. A doença não foi tornada pública pelo grupo que tem como vocalista a cantora Marisa Liz.

Num comunicado publicado pela banda (também no Facebook) em julho, anunciava-se que o músico estava “a passar uma fase complicada” desde “o passado dia 13 de junho” e que estava a “procurar restabelecer-se, o que faz com que tenha de estar ausente dos palcos por tempo indeterminado”.

No mês passado, a restante banda endossava publicamente a Rui Rechena “o máximo das nossas [suas] forças” para que voltasse “o mais rápido possível ao palco”. Além de ser um “músico espetacular”, era “uma pessoa ainda mais maravilhosa que nos completa o coração e nos preenche a alma”, dizia então a banda.

Queremos comunicar-vos que desde o passado dia 13 de junho, o nosso “REI” tem estado a passar uma fase complicada e… Posted by Amor Electro on Tuesday, July 9, 2019

A banda tinha um concerto anunciado para esta quarta-feira no festival da sardinha de Portimão. Seria mais um concerto do grupo, até aqui um quinteto, sem a presença de Rui Rechena. Não foi ainda anunciado qualquer cancelamento ou alteração do espetáculo.

