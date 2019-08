Texas. Polícias a cavalo levam homem negro preso por uma corda pelas ruas e pedem desculpa depois de acusados de racismo

A polícia de Galveston, no estado norte-americano de Texas, pediu desculpas depois de dois membros das autoridades terem sido fotografados a levar um homem negro nas ruas da cidade de uma forma controversa: enquanto os polícias seguiam a cavalo, o detido ia a pé e era levado por uma corda presa às algemas.

“Compreendemos a perceção negativa desta ação e acreditamos que o mais apropriado é interromper o uso desta técnica”, escreveu o Departamento Policial de Galveston nas redes sociais na segunda-feira à noite, depois de as fotografias (e até vídeos) do sucedido terem circulado nas redes sociais com comentários críticos à atuação das autoridades e referências a racismo.

So not only did they walk him down with a leash like a wild animal, they ALSO HAD A BAG OVER HIS HEAD but removed it….. NOW THIS IS RACIST!! CHANGE MY MIND!!**UPDATE** It appears to be some kind of mask or PPE. Read through the comments and draw your own conclusions.Cammarae Peron is the OP for any future inquires of this video by News personnel, thanks!

In whose world can it ever be right to put a young black man on a leash while handcuffed between two police officers mounted on horses in Galveston, Texas

Evoking painful memories of slave catchers & runaway enslaved Africans.

Racism: the regulation and control of Black people pic.twitter.com/o7UKFoeWW1

— Claudia Webbe (@ClaudiaWebbe) August 6, 2019