Preço do barril de Brent tem mais uma forte queda de 4,58% e fica em 56,24 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em outubro encerrou esta quarta-feira no mercado londrino de futuros em queda de 4,58%, para os 56,24 dólares, o que foi atribuído à subida das reservas petrolíferas dos EUA.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,70 dólares abaixo dos 58,94 com que fechou as transações na terça-feira.

O aumento daquelas reservas, ao contrário do esperado pelos analistas, pesou na cotação do Brent, cujo preço tem sofrido fortes quedas nos últimos dias, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter agravado a aplicação de tarifas alfandegárias punitivas sobre as importações provenientes da China, o que tem alimentado receios de que o consumo de petróleo venha a ser reduzido.

As reservas petrolíferas norte-americanas cresceram 2,38 milhões de barris na semana passada, quando os analistas esperavam uma descida de 2,84 milhões, enquanto os ‘stocks’ de gasolina subiram 4,43 milhões de barris, apesar de também aqui se esperar uma baixa.

O banco central chinês deixou cair esta semana o valor do yuan, o que levou Washington a acusar Pequim de manipular a moeda.

À semelhança do preço do petróleo, também as bolsas mundiais reagiram em queda a este agravamento do conflito comercial sino-norte-americano.

Trump desvalorizou este comportamento negativo do mercado, insistindo em que as taxas alfandegárias sobre a China, agravadas recentemente, vão ser positivas para a economia dos EUA, porque, na sua opinião, corrigem um desequilíbrio comercial.

