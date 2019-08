Regresso à estrada a caminho de Bragança com Veloso de amarelo na Volta a Portugal

O pelotão da Volta a Portugal em bicicleta regressa à estrada esta quarta-feira, após o dia de descanso, e cumpre a sexta etapa, entre Torre de Moncorvo a Bragança, com o espanhol Gustavo Veloso na liderança.

Depois de os corredores terem recuperado forças na Guarda, cidade onde terminou a quinta etapa, a camisola amarela do líder da W52-FC Porto não deverá ser ameaçada nesta ligação longa, de 189,2 quilómetros, que será a segunda e última oportunidade para os ‘sprinters’ brilharem.

Com as habituais três metas volantes, o percurso apresenta outras tantas contagens de montanha, todas de terceira categoria e concentradas nos primeiros 60 quilómetros da prova, a primeira ainda em Torre de Moncorvo, aos 4,9 quilómetros.

À entrada para os 40 quilómetros, há nova pontuável, em Freixo de Espada à Cinta, antes da passagem por Porrinhela, aos 53,7 quilómetros.

Numa 81.ª edição em que são raras as ocasiões para os ‘sprinters’ disputarem vitórias, a chegada a Bragança, apesar da ligeira inclinação final, poderá oferecer uma nova chance aos homens mais rápidos, embora uma fuga também possa vingar.

Gustavo Veloso lidera a prova com 15 segundos de vantagem para o colega de equipa João Rodrigues, segundo, enquanto o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) é terceiro, a 22.

Num lote de apenas quatro corredores com menos de um minuto de diferença para a camisola amarela, dois são da Efapel, com Jóni Brandão em quarto, a 25 segundos, e Henrique Casimiro em quinto, a 45.

A segunda metade da prova arranca esta quarta-feira e trará mais três chegadas em alto, com destaque para a subida à Serra do Larouco, no final da sétima etapa, a ‘mítica’ Senhora da Graça, a fechar a nona, e o contrarrelógio decisivo, entre Vila Nova de Gaia e Porto, no domingo.

