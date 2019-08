Falso alarme de homem armado na sede do USA Today motivou evacuação do edifício

A sede do jornal “USA Today”, em Virginia, foi esta quarta-feira evacuada depois de as autoridades norte-americanas receberem um alerta de que um “homem armado” estaria dentro do edifício, alerta que se revelou falso. Foi o próprio jornal que recebeu essa confirmação da parte das autoridades que investigaram a eventual ameaça.

USA Today is now reporting that a federal source says the man with a gun was a "mistaken report." It appears there is no threat, no injuries. This is wonderful news on a scary day in a scary world. https://t.co/nFSDfpML2A — Brett Kelman (@BrettKelman) August 7, 2019

David Oliver, um dos jornalistas do “USA Today” confirmou no Twitter que as autoridades evacuaram o edifício. “Pensa-se que nunca nos vai acontecer. Pode acontecer a qualquer pessoa neste momento. Estamos a evacuar o edifício”, acrescentou. Nunca houve, no entanto, registo de qualquer disparo.

we've been asked to evacuate — David Oliver (@doliver8) August 7, 2019

Numa primeira fase, a polícia de Fairfax confirmou também no Twitter a situação e pediu a toda a gente para não se aproximar do local. “Estamos a responder a relatos de um homem armado no edifício Gannett, localizado no número 7950 de Jones Beach Drive, em McLean. Por favor, evitem a área”, escreveram.

We are responding to reports of a man with weapon at the Gannett Building located at 7950 Jones Branch Drive in McLean. Please avoid the area, updates to follow #FCPD pic.twitter.com/cwz3c9wdUx — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 7, 2019

Nathan Bomey, outro jornalista do USA Today também confirmou que o edifício foi evacuado e publicou uma fotografia onde é possível ver várias pessoas à volta da sede.

We have evacuated the @USATODAY headquarters in McLean, Virginia, after reports of someone who may have had a weapon in the building. pic.twitter.com/EF8DJQCqsN — Nathan Bomey (@NathanBomey) August 7, 2019

(Em atualização)

