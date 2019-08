Câmara de Mafra decreta alerta municipal e proíbe abastecimentos de mais de 25 litros de combustíveis

A Câmara de Mafra decretou o estado de alerta e decidiu impor limitações aos abastecimentos no município, cinco dias antes do início da greve, desde as 17h00 desta quarta-feira. De acordo com o aviso distribuído e afixado em todas as gasolineiras do município, e segundo a informação que o Observador recolheu junto da câmara municipal, cada viatura ligeira só pode ser abastecida com 25 litros de gasolina ou gasóleo e os veículos pesados estão limitados a 100 litros de gasolina ou gasóleo simples e ainda 100 litros de gasóleo agrícola.

A autarquia, em conjunto com a proteção civil municipal, apela à população que “proceda ao consumo moderado de combustível” e evite “atividades que exijam consumo de combustíveis fosseis que não sejam essenciais”.

A venda de combustível em jerricã foi também proibida, pelo que os mafrenses que tenham adquirido os recipientes para acautelar os próximos dias de greve — que tem início na segunda-feira — não o poderão fazer.

ℹ️⛽️#JáNãoDáParaAbastecer A CM de #Mafra decretou o estado de alerta municipal pelo que já existem naquele concelho algumas restrições ao abastecimento ⛽️ℹ️ pic.twitter.com/JqWHdjGINQ — VOST Portugal ???????? (@VOSTPT) August 8, 2019

Contactada pelo Observador, a Autoridade Nacional de Proteção Civil esclareceu que cada Proteção Civil Municipal está na dependência da respetiva autarquia, tendo poderes para emitir este tipo de despachos.

