Carrinha funerária furtada, usada em assalto e abandonada num campo no Porto

Uma carrinha funerária foi furtada no distrito do Porto para ser usada num assalto a uma bomba de gasolina e foi depois queimada num campo de milho, conta esta quinta-feira o Jornal de Notícias. O veículo da Agência Funerária do Marco, em Marco de Canaveses, desapareceu na madruga de quarta-feira e foi usada mais tarde no assalto em Amarante. Foi encontrada a mais de 50 quilómetros dali, em Custóias, concelho de Matosinhos.

A carrinha funerária estava estacionada na Avenida Jorge Nuno Pinto da Costa quando foi retirada. No lugar delas, os assaltantes colocaram uma carrinha de outra marca que havia sido furtada na freguesia de Vila Boa do Bispo. Só às seis da manhã de quarta-feira é que os proprietários da Agência Funerária se aperceberam do furto da carrinha e em como ela tinha sido substituída por outro veículo, noticia o JN.

Por essa altura já tinham passado duas horas e meia desde que uma bomba de gasolina em Amarante foi assaltada em 20 mil euros, vários maços de tabaco e boletins de raspadinhas, enumera o JN. Como o veículo utilizado nesse roubo tinha as mesmas características que o furtado ali perto — uma carrinha branca –, as autoridades assumiram que os autores do assalto eram os responsáveis pelo furto da carrinha funerária. E a associação adensou-se quando o veículo foi encontrado queimado no campo de milho com a traseira danificada.

Os autores dos assaltos continuam a monte.

Continuar a ler