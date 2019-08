Choque entre comboio e carro provoca o corte da Linha do Vouga

Uma pessoa ficou ferida na manhã desta quinta-feira depois de um comboio, que circulava na linha do Vouga, embater numa viatura. A circulação ferroviária está cortada, e ainda não há previsão de reabertura, confirmou o Observador junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro

No carro seguia apenas o condutor. A mesma fonte confirma que a vítima, que tinha ficado encarcerada, já foi removida do carro e está neste momento a ser assistida no local pelas equipas de emergência. Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.

Fonte oficial da CP adianta ao Observador que os clientes que seguiam no comboio já seguiram para os seus destino de táxi.

O CDOS refere que as causas do acidente são ainda desconhecidas e que a investigação ficará a cargo das autoridades competentes.

O acidente aconteceu em São João de Ver, em Santa Maria da Feira, às 9h55.

