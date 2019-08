Diabolik, chefe da claque da Lazio, foi assassinado com um tiro na cabeça em plena rua

Fabrizio Piscitelli, importante líder da claque da equipa de futebol italiana Lazio, foi assassinado na quarta-feira em plena rua, em Roma, com um tiro na cabeça. A polícia está a investigar o caso e, segundo os órgãos de comunicação locais, a morte do “capo” dos Irriducibili estará relacionada com as suas ligações ao negócio do tráfico de droga.

A morte ocorreu às 19h00 locais enquanto Diabolik — como é mais conhecido — estava sentado num parque na Via Toscana. O homem de 53 anos foi morto com um tiro na cabeça, disparado pelas costas. A identidade do atirador é ainda desconhecida.

O alarme foi dado por uma pessoa que terá testemunhado o crime e tudo indica que a morte foi um ajuste de contas, escreve o Gazzeta. Diabolik também estaria ligado à máfia italiana.

Diabolik já cumpriu pena por tráfico de droga e estava a ser julgado por alegadamente extorquir o atual presidente da Lazio, Claudio Lotito. Esteve também envolvido no caso de corrupção “Máfia Capital”, uma rede criminosa conhecida em 2014 que operava no mundo empresarial e político de Roma.

Segundo o jornal Laziali, Piscitelli acumulou ao longo da vida bens no valor de 2 milhões de euros, incluindo carros e propriedades de luxo. Este valor já fora confiscado durante as investigações pelo tráfico de droga.

