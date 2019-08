Espanha. Rapariga de 14 anos foge do pai que a tenta violar e pendura-se em estendal do 4º. andar

Uma rapariga de 14 anos fugiu de casa pela janela e pendurou-se no estendal de um quarto andar para pedir ajuda, porque o pai a estava a tentar violar. O caso aconteceu em Valência, na noite de terça-feira, e o homem de 38 anos acabou detido pela polícia, noticia o ABC.

O pai estava a tentar abusar da rapariga quando, aproveitando o momento em que a sua irmã mais nova entrou em casa, a jovem aproveitou a distração e conseguiu fugir. Pendurou-se no estendal já fora da janela e gritou por ajuda, alertando que estava a ser vítima de tentativa de violação por parte do pai.

La Policía Local detiene a un hombre por un posible delito de abuso sexual a su hija menor de edad +INFOhttps://t.co/iQ6PZWQ4lK pic.twitter.com/Kpaw0q9aOC — PoliciaLocalValència (@policialocalvlc) August 8, 2019

Os vizinhos tentaram arrombar a porta da casa, sem sucesso. Finalmente, a polícia chegou ao local e conseguiu resgatar a criança em segurança, bem como os dois irmãos mais novos. A rapariga de 14 anos foi assistida no local e depois transportada para o hospital.

O homem foi detido por suspeita de abuso sexual e transportado para a Inspeção Central da Guardia espanhola.

O indivíduo já tinha tentado abusar da filha mais vezes e já fora detido. Segundo a polícia local, citada pelo ABC, o pai chegou a filmar as duas filhas enquanto tomavam banho. As raparigas não denunciaram o pai por medo e, nesse dia, chegaram a dormir com tesouras debaixo da almofada.

Na noite do sucedido, a mãe estava em Alicante.

Continuar a ler