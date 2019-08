Estrelas uniram-se pelo ambiente. Poluíram à brava

A Google organiza anualmente uma conferência, a que chama Google Camp, e que anuncia como sendo reservada às personalidades mais conhecidas do planeta, entre ricos, muito ricos e extremamente ricos, com alguns artistas para apimentar o ambiente. Com um custo próximo de 20 milhões de dólares, a 7ª edição do evento reuniu os convidados na Sicília, mais precisamente no discreto Verdura Resort, para um encontro de três dias onde o tema principal era o ambiente.

The hypocrisy of all these celebrities and billionaires that are travelling to a climate change summit in their private jets!The fact that Google spent $20bn on this initiative just shows that they'd rather look the part than be the part! Put that money INTO ACTION!not a parade! — R (@rahilkn) August 1, 2019

De todo o mundo acorreram personalidades, uns com fortes conhecimentos sobre a matéria, outros nem tanto, sendo a lista de convidados encabeçada pelo ex-presidente dos EUA Barack Obama, o actor Leonardo DiCaprio, o príncipe Harry e a sua mulher Meghan, o CEO do Facebook Mark Zuckerberg, a estilista Diane Von Furstenberg e o cantor Harry Styles.

Several #celebrities, wealthy and famous people have arrived in Sicily for #Google summit to discuss climate change. Are these folks going to push for a bill to be passed to ban use of private jets and mega yachts? — breezabeach (@breezabeach) August 1, 2019

Se bem que as celebridades se tenham deslocado à Sicília em busca de uma forma de proteger o ambiente, a realidade é que no aeroporto de Palermo, o mais próximo do Verdura Resort, estavam estacionados 114 jactos privados utilizados pelos convidados, segundo o Giornale di Sicilia. O Euronews fez as contas, chegando à conclusão que um voo de Nova Iorque para a Sicília num destes aparelhos gera cerca de 4,24 toneladas de CO 2 , uma quantidade imensa de dióxido de carbono para deslocar apenas uma ou duas pessoas, cuja preocupação é… reduzir as emissões de CO 2 .

Billionaire Summer Camp: The Rich And Famous Flock To Sicily For The Top Secret Google Retreat. Chris Martin performs at the ruins for VIPS including @Harry_Styles and @katyperry, via @Forbes https://t.co/knrsqZWlpw pic.twitter.com/sfvoh16tbG — Jim Dobson (@TheLuxeWorld) July 30, 2019

E se pensa que só os convidados que se deslocaram de avião privado prejudicaram o ambiente, está enganado. Além dos que voaram para o Google Camp, muitos aproveitaram o Verão para se deslocar nos seus iates privados, cujos motores turbodiesel não ficam muito atrás do jactos em matéria de poluentes. Se a tudo isto juntarmos os que rumaram a Verdura Resort de helicóptero, fica-se com a ideia que se as celebridades querem mesmo ajudar o ambiente, talvez os meios (de transporte) não justifiquem o fim.

