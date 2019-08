Farfetch. Volume de negócios sobe no segundo trimestre, mas os prejuízos também

O volume de negócios da Farfetch atingiu um valor recorde no segundo trimestre de 2019: 488 milhões de dólares (435 milhões de euros), mais 44% do que o que a empresa registou no mesmo trimestre do ano passado. As receitas também subiram para 209 milhões de dólares (186 milhões de euros) e os prejuízos seguiram a mesma tendência: aumentaram 406,9% e atingiram 89,6 milhões de dólares (80 milhões de euros), de acordo com os resultados apresentados pela empresa esta quinta-feira em Nova Iorque.

“Os prejuízos foram em grande parte motivados pela subida anual dos prejuízos operacionais, que passaram de 36,8 milhões de dólares para 95,8 milhões, parcialmente causados pela redução nas perdas cambiais não realizadas sobre a reavaliação de contas a receber e a pagar em dólares não americanos. A nossa exposição aos ganhos e perdas cambiais estrangeiros diminuíram após uma alteração na moeda funcional da nossa entidade legal principal, a Farfetch UK Limited — da libra esterlina para dólares americanos, a 1 de janeiro de 2019”, lê-se na apresentação dos resultados.

Ao Observador, o fundador e CEO José Neves disse, em maio (depois de os resultados do primeiro trimestre saírem), que não estava preocupado com os prejuízos. “Se fosse de preocupar os analistas teriam descido o rating. Obviamente, os mercados estão complicados com estas questões macroeconómicas da China e do Trump, mas ao nível daquilo que são [as bases] fundamentais da empresa, estamos a entregar exatamente aquilo que dissemos que íamos entregar”, afirmou.

No comunicado desta quinta-feira, José Neves escreve que “à medida que se avizinha o primeiro aniversário [da Farfetch] enquanto empresa pública, estou satisfeito com o progresso que fizemos na execução da nossa visão para o segundo capítulo — construir uma plataforma global que vai ficar com a fatia de leão do crescimento de 100 mil milhões que é esperado para a indústria online do luxo”, afirmou. A plataforma de comércio de moda de luxo luso-britânica foi admitida na bolsa nova-iorquina a 21 de setembro de 2018. O responsável pelas finanças da Farfetch, Elliot Jordan, acrescentou que o crescimento recorde foi “além das expectativas”.

O aumento no volume de negócio foi motivado, sobretudo, pelo aumento de 55,7% do número de consumidores — são agora 1,8 milhões de pessoas que fazem compras na plataforma. O aumento do número médio de pedidos por consumidor ativo também subiu, bem como o número de pedidos globais no marketplace da Farfetch. As receitas dos serviços efetuados na plataforma também aumentou 53% em relação ao ano anterior.

Além dos resultados, o unicórnio (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares) de origem portuguesa também anunciou que comprou a plataforma de marcas de design New Guards por 675 milhões de dólares (602 milhões de euros). A empresa diz que a compra vai alavancar a base global de consumidores, as parcerias com as boutiques e a base de dados. Fazem parte do grupo marcas como a Off-White, Palm Angels, Condado de Milan de Marcelo Burlon, Heron Preston, Alanui, Projeto Unravel e Kirin Peggy Gou

“A aquisição da New Guards aumenta a estratégia da Farfetch em ser a plataforma tecnológica global de moda de luxo, potenciando a individualidade e ligando criadores, curadores e consumidores. A New Guards é uma plataforma que lançou várias marcas de moda de luxo globais, com um historial comprovado de identificação e desenvolvimento de algumas das marcas mais emergentes e relevantes, bem como designers e diretores criativos do setor”, lê-se no comunicado.

