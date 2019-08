Governo suspende inquérito dirigido a mais de 500 mil funcionários públicos

O Governo decidiu suspender o questionário que foi enviado pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público a mais de 500 mil trabalhadores da administração central do Estado e que questionava se estão satisfeitos com as políticas do atual Governo e se foram afetados pela atuação da troika em Portugal, que coincide com a governação de Passos Coelho. A informação foi enviada num comunicado para as redações.

A decisão surge depois de o Observador ter avançado esta quarta-feira a notícia que dava conta de que o questionário feito aos funcionários públicos tinha perguntas novas em relação ao de 2015 que estavam a indignar alguns funcionários. Isto porque são “convidados” a responder se o período da troika (que coincide com a governação de Passos Coelho) os desmotivou ou se políticas marcantes da “geringonça” — como a “reposição dos salários” ou “descongelamento progressivo das carreiras” — os deixaram mais motivados.

O Governo tomou conhecimento esta semana do lançamento da segunda edição de um inquérito sobre questões motivacionais promovido pela DGAEP – Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Este inquérito é dirigido a todos os trabalhadores em funções públicas e aborda um conjunto de questões relacionadas com a motivação no trabalho, nomeadamente decorrentes da ação governativa”, começa por dizer o Ministério das Finanças no comunicado.

A suspensão do inquérito, refere o Governo, tem em conta “a elevada visibilidade do assunto pré-eleitoral” que “pode comprometer a fiabilidade dos resultados, inviabilizando todo o inquérito e a comparabilidade com os resultados obtidos em 2015″. Por isso, acrescenta a nota enviada, “o Governo determinou a suspensão temporária do inquérito e que o preenchimento dos questionários e as fases subsequentes sejam retomados após as eleições legislativas”, marcadas para o dia 6 de outubro.

