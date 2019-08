Greve dos motoristas. Veja aqui onde (ainda) pode abastecer o carro

Dos 2.913 postos de combustível que existem em todo o país, 13 já não têm combustível, 16 esgotaram os tanques de gasóleo e três já não têm GPL à conta da corrida aos abastecimentos que a greve dos motoristas de matérias perigosas, marcada para 12 de agosto, está a provocar. Essas são as mais recentes estatísticas que os Voluntários Digitais Em Situações de Emergências para Portugal (VOST) publicaram na página Já Não Dá Para Abastecer. Mas não há nenhum posto que esteja completamente esgotado. Na verdade, 99,21% deles estão completamente operacionais.

Pode consultar o mapa dos VOST aqui em baixo.

Este projeto dos VOST foi concebido em parceria com o Waze, a aplicação que lhe diz o estado do trânsito em tempo real na estrada. Neste mapa, VOST e Waze mostram onde ficam os postos de combustível da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) — são 374 no total para os veículos normais — e localizam os sítios onde algum tipo de combustível já esgotou. Toda essa informação está disponível na página Já Não Dá Para Abastecer ou na aplicação Waze para smartphones. Também pode ser as atualizações ao minuto no Twitter do VOST. Ou consultar a tabela do Observador, que pode encontrar aqui em baixo, para saber que postos de combustível da rede de emergência ficam na sua cidade.

A corrida às áreas de serviço intensificou depois de o Governo ter declarado o estado de emergência energética. João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, confirmou que, embora sem alarmismos, os portugueses têm corrido aos postos de combustível para se precaverem para a paralisação — ao ponto de as vendas de combustível terem aumentado 30% comparavelmente “a uma semana normal ao longo do ano”. Para essa afluência também deve contar o facto de a greve acontecer em plena época de férias para muitos portugueses. E numa mudança de quinzena em que muitos viajam de férias enquanto outros regressam a casa.

E a população não é a única a preparar-se para a greve: até os proprietários de postos de combustível “estão a comprar o quádruplo do que é costume” para fazer frente ao aumento da procura.

O Governo já fixou os serviços mínimos que podem ser colocados em vigor a partir da meia-noite de domingo para segunda-feira. Segundo esses serviços mínimos, todos os postos de combustível da REPA vão ser abastecidos com normalidade mas há uma limitação de 15 litros por viatura nesses postos. Fora dessa rede, apenas se garante 50% no abastecimento mas com algumas exceções: os serviços mínimos garantem o abastecimento de 75% em empresas de transportes e instituições de assistência social. E 100% no abastecimento a portos, aeroportos, instalações militares, hospitais e centros de saúde, bombeiros, forças de segurança e Proteção Civil.

De resto, em jeito de resposta a Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, que pediu aos portugueses para se precaverem antes de 12 de agosto, a DECO publicou um “manual de sobrevivência” para a greve. De acordo com a organização, os portugueses devem abastecer o carro “dois a três dias antes do início da greve” e utilizá-lo apenas para “deslocações indispensáveis”. Tenha atenção às regras para a utilização dos jerricãs, prefira os transportes públicos, tente trabalhar a partir de casa e recheie e a despensa com alimentos com datas de validade longas — sim, a comida também pode faltar.

