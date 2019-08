Jornal libanês publica edição em branco para protestar contra a crise no país

O único jornal em língua inglesa do Líbano publicou nesta quinta-feira uma edição em branco para protestar contra a deterioração das condições económicas e políticas do país. Na primeira página do jornal Daily Star pode ler-se “Líbano” escrito em branco sobre um fundo preto.

Em dez páginas, o jornal enumera uma série de problemas que o país enfrenta, nomeadamente o atual impasse político, a poluição, o desemprego, a proliferação de armas ilegais e o aumento da dívida pública. “Acorde antes que seja tarde demais!”, conclui o Daily Star na última página com a fotografia de um cedro, o símbolo nacional.

Para o diretor das páginas locais, Joseph Haboush, esta iniciativa visa transmitir uma mensagem de alerta à classe dominante. “Queremos advertir os políticos e os responsáveis que a situação atingiu um nível alarmante”, salientou Haboush.

Em outubro passado, o mais antigo jornal libanês, An-Nahar, publicou uma edição completamente em branco para protestar contra a paralisia institucional ligada ao atraso na formação de um novo governo.

O crescimento do Líbano entrou em colapso com as reviravoltas políticas que marcaram o país nos últimos anos, exacerbados pelo desencadear da guerra na Síria em 2011.

Segundo o Ministério das Finanças, o Líbano é um dos países mais endividados do mundo, com um rácio da dívida em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) superior a 150%.

Continuar a ler