Turquia. Sismo de magnitude de 6.0 na escala de Richter atinge cidade de Bozkurt

Um terramoto com uma magnitude de cerca de 6.0 na escala de Richter atingiu esta quinta-feira a cidade turca de Bozkurt, na província ocidental de Denizli. Há registo de vários feridos e do colapso de duas casas, noticia a Associated Press.

O terramoto fez-se sentir às 14h25 locais (12h25 de Lisboa) e teve origem a oito quilómetros de profundidade.

A mayor da cidade, Birsen Celik, disse à televisão local que o sismo derrubou duas casas e que os residentes sofreram ferimentos ligeiros. Há ainda registo de estragos noutras habitações.

O terramoto também se fez sentir noutras províncias da Turquia.

Atualizado às 14h30 com a informação sobre as duas casas derrubadas e o registo de feridos

