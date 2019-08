A Hyundai prepara um i10 muuuuito mais atraente

Ainda não há fotos, nem desenhos rigorosos. Apenas um esboço. A próxima geração do Hyundai i10, que está a ser preparada pelo construtor sul-coreano, promete trazer uma lufada de ar fresco em matéria de design, optando por uma orientação mais de acordo com o gosto europeu.

O segmento do i10 pode não ser o mais importante do mercado na Europa, mas não deixa de ser um veículo com interesse, especialmente junto dos condutores que se movimentam em ambiente urbano. A avaliar pelo desenho, o novo citadino da Hyundai parece ser mais largo e é obviamente mais agressivo, com mais entradas de ar à frente e uma grelha com uma nova assinatura.

Em matéria de equipamento também vão surgir novidades, com o mais pequeno (e barato) modelo da gama a integrar pela primeira vez câmara de vídeo traseira, para ajudar nas manobras, detector de fadiga para quem vai ao volante e, claro está, contando já com a nova travagem de emergência autónoma, com detecção de peões.

Vai ainda passar a ser possível encontrar sistemas de ajuda à condução, como a manutenção do veículo na faixa de rodagem. O leque de equipamento não estaria completo sem o recurso ao Android Auto e ao Apple CarPlay, para tornar mais fácil associar e explorar as potencialidades dos smartphones, além de um sistema de recarga destes aparelhos sem necessidade de fios.

