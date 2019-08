Apagão no Reino Unido cancela comboios e afeta casas e aeroportos

Uma grande falha na energia do Reino Unido afetou casas e linhas de transportes em diversas zonas do Reino Unido nesta sexta-feira. Apagões foram registados nas regiões sul, norte, Midlands e País de Gales, avançou a BBC.

Por volta das 18h30, a operadora nacional de eletricidade do Reino Unido, National Grid, revelou que os apagões foram causados pela queda em dois geradores de abastecimento de energia em zonas selecionadas do país, e determinou que os problemas já haviam sido resolvidos.

We experienced issues with two power generators causing loss of power in selected UK areas. The issue is now resolved and the system has returned to normal. Anyone continuing to experience a local issue should contact their local Distribution Network Operator for assistance — National Grid ESO (@ng_eso) August 9, 2019

Segundo a UK Power Networks, empresa de linhas elétricas responsável pelo abastecimento das regiões sul e em Londres, os problemas foram causados por uma “falha geral na rede nacional”. Foram adiados ou cancelados comboios em Inglaterra e em Gales, e os semáforos de Londres falharam.

Durante a hora de ponta em Londres, os comboios na estação central de King’s Cross foram todos suspensos, disse o jornal britânico.

No aeroporto de Newcastle, as luzes apagaram-se por cerca de 15 minutos. Os aeroportos londrinos de Heathrow, Gatwick e Luton não foram afetados. Passageiros disseram à BBC que ouviram “diversos alarmes a disparar no aeroporto de Newcastle” e que estavam a utilizar “telefones como lanternas para iluminarem o caminho”.

Numa publicação no Twitter, a UK Power Networks alertou para futuras atualizações.

We're aware of a power cut affecting a large area of London and South East. We believe this is due to a failure to National Grid's network, which is affecting our customers. We may not be able to answer individual tweets at this time. Please keep an eye on our feed for updates. — UK Power Networks (@UKPowerNetworks) August 9, 2019

#London

UK Power Networks say they are aware of ‘mass’ power outages across London and the south-east. A passenger reports being stuck on a Victoria Line underground train inside a tunnel. Photo: @namelus_ pic.twitter.com/zNq7DtGfUA — London 999 Feed (@999London) August 9, 2019

JUST IN: Large parts of London and the South East are without electricity after a power cut, UK Power Networks says; mass transit impacted. pic.twitter.com/jWJdGrw2KT — David Maina Ndung'u???????? (@ItsDavidMaina) August 9, 2019

Major POWER CUT across UK sparks chaos as trains and traffic lights suffer outagehttps://t.co/fEwyM4kMi6 pic.twitter.com/wjtQ5b7AB3 — The Scottish Sun (@ScottishSun) August 9, 2019

