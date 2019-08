Chuva não vai dar tréguas mas risco de incêndio também não: há quatro concelhos de Faro em alerta

O verão parece continuar adiado e a chuva vai manter-se esta sexta-feira em quase todo o país, sem nenhum distrito a chegar aos 30º C. Évora, Porto Santo e Funchal — todas com máximas previstas de 29º C — deverão mesmo ser as zonas mais quentes. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Lisboa espera 27º C e o Porto 22º C. E boas notícias para quem está de férias no Algarve: Faro e Sagres serão das únicas zonas do país onde a chuva vai dar tréguas esta sexta-feira.

Ainda assim — e à semelhança de quinta-feira — a chuva não impede o risco de incêndio e há quatro concelhos do distrito de Faro em alerta. Alcoutim, Castro Marim, Tavira e São Brás de Alportel, no distrito de Faro, são os quatro concelhos do país onde o risco de incêndio é esta sexta-feira “muito elevado”, ainda segundo o (IPMA).

Em risco elevado de incêndio encontram-se os concelhos de Loulé (Faro), Almodôvar e Mértola (Beja) e Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda). Todo o restante país está em risco moderado ou reduzido.

Com o chegar do fim de semana, a chuva deverá terminar mas a nebulosidade vai manter-se. As temperaturas vão subir ligeiramente e Faro, Beja e Évora deverão ser os distritos com as temperaturas mais altas no fim de semana, com 30º C.

Quase todo o país em risco “muito elevado” de exposição aos raios UV

Treze distritos do país e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores estão ainda em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), avisa o IPMA.

As zonas do país que apresentam maior risco de exposição à radiação UV são o distrito da Guarda e a ilha do Porto Santo, classificados com nível 10 de risco, o segundo mais gravoso numa escala que vai de 1 a 11, sendo este último considerado “risco extremo”. Igualmente com risco muito elevado de exposição à radiação, embora oscilando entre os níveis 8 e 9, estão os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro, Viseu, Bragança, Vila Real, Funchal, e as ilhas das Flores, Faial e Terceira, nos Açores.

No resto do país, o risco de exposição aos UV anda entre o elevado (Viana do Castelo, Braga, e ilha de São Miguel) e o moderado (Évora e Beja).

Continuar a ler