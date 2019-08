Exportações caem 8,3% e importações recuam 4,1% em junho

As exportações portuguesas de bens diminuíram 8,3% e as importações recuaram 4,1% em junho face ao mesmo mês de 2018, possivelmente refletindo o menor número de dias úteis no período, divulgou nesta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em maio as exportações tinham aumentado 8,5% e as importações tinham subido 14,3% em termos homólogos e nominais.

Segundo as “Estatísticas do Comércio Internacional” do INE, é de destacar em junho a diminuição das exportações e importações de combustíveis e lubrificantes (-34,3% e -24,8%, respetivamente) e o acréscimo de 32,4% nas importações de material de transporte (maioritariamente aviões).

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, em junho as exportações diminuíram 6,2% e as importações decresceram 0,2% (+9,8% e +11,4%, respetivamente, em maio de 2019).

Continuar a ler