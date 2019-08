Gwyneth Paltrow e Chris Martin juntam os respetivos e vão à praia nos Hamptons

Separados desde 2016, Gwyneth Paltrow e Chris Martin, vocalista dos Coldplay, voltam a dar provas de que, depois de um casamento de 13 anos, continua a haver espaço para uma bela amizade. Num ato muito pouco tradicional, a atriz e o músico juntaram-se e rumaram aos Hamptons, destino de luxo nos Estados Unidos, para um breve retiro estival. Mas não foram sozinhos. A ida a banhos foi vivida a quatro — Paltrow levou o produtor Brad Falchuk, com quem casou em setembro do ano passado, Martin fez-se acompanhar da atriz Dakota Johnson, 13 anos mais nova, relação que veio a público no final de 2017.

Os quatro foram fotografados na praia, na passada segunda-feira, e as imagens só provam que a relação que os une vai além da cordialidade. Até porque esta não é a primeira vez que o quarteto se junta. Já em novembro de 2017, Gwyneth tinha partilhado uma fotografia dos seus dois maridos, o ex e o atual, com a legenda “Brunch de domingo #modernfamily”. Na conta de um amigo da atriz, apareceu também uma imagem de Paltrow e Johnson, em abril deste ano.

Nas últimas semanas, chegaram rumores de que Chris Martin e Dakota Johnson, protagonista da trilogia “As Cinquenta Sombras de Grey”, estariam separados. Verdade ou não, o certo é que, atrás desse, veio um segundo. Gwyneth Paltrow terá intercedido para que os dois se reconciliassem. “A Gwyneth gosta mesmo da Dakota e adora vê-los juntos como um casal”, referiu uma fonte ao E! News.

Gwyneth Paltrow, de 46 anos, e Chris Martin, de 42, estiveram casados entre 2003 e 2016. Têm dois filhos em comum: Apple, de 15 anos, e Moses, de 13.

Continuar a ler