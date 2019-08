Inscrição de Casillas é sinal da vontade de um “grande campeão”, diz Sérgio Conceição

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse esta sexta-feira que a inscrição do guarda-redes espanhol Iker Casillas na I Liga de futebol é sinal da vontade de um “grande campeão”. Iker Casillas foi inscrito pelo FC Porto, mas o seu futuro como futebolista ainda está em equação, depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio no início de maio.

“O Iker é um campeão. Vou usar aqui um chavão que é verdade: os campeões nunca desistem e o Iker é um bocadinho isso. Ser inscrito é sinal da grande vontade que ele tem e de ainda ter o chip de jogador. Mas depois, em contrapartida, há a outra opinião importantíssima, olhando também à idade do próprio Iker e a toda a situação que envolveu este afastamento, do departamento médico, em poder ou não continuar. Esta vontade que ele possa ter só diz bem do caráter de grande campeão que ele tem”, afirmou o técnico.

Sérgio Conceição aproveitou ainda para explicar a diferença de procedimento nos casos dos reforços Augustin Marchesin, que foi titular no encontro da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Krasnodar, na Rússia, e de Matheus Uribe.

“O caso do Matheus é diferente. Estivemos na Rússia e ele não teve oportunidade de trabalhar com a equipa, porque ficou cá. Fez apenas um treino, não quer dizer que não esteja connosco agora no estágio para este jogo. Mas ser utilizado ainda vamos ver. Este processo é diferente do Marchesín, que teve mais tempo de treino, mais conhecimento dos princípios da equipa”, esclareceu.

Sérgio Conceição acrescentou que “é muito mais fácil dar a titularidade a um jogador que está entre os postes, um guarda-redes, do que a um jogador do meio do campo, em termos de rotinas e conhecimento que tem de ter da equipa”.

“É muito mais difícil para um jogador do meio-campo, também pela forma como jogamos, é muito importante ser conhecedor”, sublinhou.

O treinador do FC Porto revelou ainda que, à exceção de Loum, lesionado, tem todo o plantel à disposição a visita ao Gil, no sábado (19h00, no arranque da I Liga de futebol.

