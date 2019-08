Lisboa. PJ detém dois homens que violaram rapariga de 19 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de violarem uma rapariga de 19 anos na zona de Lisboa no dia 4 de agosto, anunciou esta sexta-feira aquela força policial em comunicado.

A violação ocorreu durante a madrugada. A vítima conheceu “um grupo de indivíduos” — onde estavam os homens de 26 e 34 anos — num estabelecimento noturno no Cais do Sodré, em Lisboa. Consumiram álcool e depois os homens levaram a rapariga para uma casa nas imediações de Lisboa. Aí, foi obrigada a ter “violentas relações sexuais” com os dois homens.

A jovem de 19 anos conseguiu “libertar-se” e foi para um hospital, uma vez que apresentava ferimentos e teve de ser assistida.

Os detidos já foram presentes ao primeiro interrogatório judicial, “tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”, adianta o comunicado.

