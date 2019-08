Macau com 672.000 habitantes no primeiro semestre

Macau registou 672.000 habitantes no primeiro semestre deste ano, mais 13.100 pessoas do que no mesmo período de 2018, indicam dados oficiais esta sexta-feira divulgados.

De acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC) de Macau, a população feminina representava 53,2% do número total de habitantes.

Entre janeiro e junho passados, 2.875 crianças nasceram no território, mais 20 do que no período homólogo de 2018.

Por outro lado, 1.157 pessoas morreram nos primeiros seis meses de 2019, ou menos 158 do que em igual período do ano passado.

A DSEC destacou também o número de casamentos (1.973), menos 162 em comparação com os meses de janeiro a junho de 2018.

De acordo com os dados do Governo de Macau, no final do ano passado viviam cerca de 667.400 mil pessoas na região administrativa especial chinesa, um território com pouco mais de 30 quilómetros quadrados.

