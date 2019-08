Norte-americanos Testament são cabeças de cartaz do Vagos Metal Fest em 2020

A banda norte-americana Testament, um dos maiores nomes do ‘thrash metal’ mundial, será cabeça de cartaz da edição 2020 do Vagos Metal Fest, anunciou esta sexta-feira a organização do festival.

“Os Testament são uma das primeiras confirmações para 2020 e será um orgulho recebê-los em Vagos”, disse à agência Lusa João Jesus, responsável de marketing e comunicação da Amazing Events, promotora do Vagos Metal Fest, cuja quarta edição decorre até domingo naquela vila situada cerca de 10 quilómetros a sul de Aveiro.

João Jesus adiantou que a quinta edição do Vagos Metal Fest está agendada entre 30 de julho e 01 de agosto de 2020 e que a organização disponibiliza já cerca de 100 bilhetes “ao preço promocional de 60 euros” que “só podem ser adquiridos nas bilheteiras do festival” até ao final da noite de domingo.

O anúncio do regresso dos Testament a Portugal foi feito esta sexta-feira, no recinto do festival, cerca de duas horas antes da estreia em Portugal dos também norte-americanos Six Feet Under.

Fundados em 1982 na Califórnia, ainda sob a denominação Legacy, que mantiveram até 1986, os Testament são considerados umas das bandas mais importantes do ‘thrash metal’ mundial, género musical que ajudaram a criar na década de 1980 ao lado de nomes como Metallica, Anthrax, Megadeth ou Slayer, os chamados “Quatro Grandes” do género.

Para além dos Testament, a organização do Vagos Metal Fest anunciou a presença em 2020 de outros três nomes internacionais: os austríacos Harakiri for the Sky, os holandeses Asphyx (que estiveram em Portugal em 2017 precisamente num ‘aquecimento’ para o festival de Vagos), e a banda de ‘folk metal’ norueguesa Trollfest.

