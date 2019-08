PJ detém homem que tentou matar duas pessoas que lhe perguntaram a raça do cão

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve na quinta-feira um homem de 33 anos por duas tentativas de homicídio em Vila Nova de Gaia, anunciou esta sexta-feira aquela força policial em comunicado.

Tudo aconteceu no dia 5 de agosto, depois de as vítimas terem perguntado ao homem, um mecânico, qual a raça do cão que estava a passear. O homem foi agressivo e insultou-os. Os ofendidos decidiram então ir a uma esquadra da PSP apresentar queixa. Foi nessa altura que o mecânico os atropelou. Viu as pessoas no passeio, “acelerou e dirigiu intencionalmente o seu veículo na direção daqueles, atingindo-os”, explica o comunicado.

A PJ não adianta em que estado ficaram as vítimas. O incidente ocorreu às 6h30, meia hora depois do desentendimento.

O arguido já tinha antecedentes criminais por crimes de roubo e falsificação de documentos. Vai ser “presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”.

