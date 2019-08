Queda de árvores e inundações atingiram o norte do país

Chuva forte e persistente atingiu os distritos de Braga, Viana do Castelo e Porto durante a noite de quinta-feira, segundo avança nesta manhã a TSF.

Depois de a região Norte do país ter sido afetada por chuvas intensas durante a noite de quinta-feira, a Proteção Civil relatou ao órgão de comunicação algumas quedas de árvores e inundações na via pública. Todas as ocorrências já foram resolvidas.

Os três distritos estavam sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Já esta sexta-feira, a chuva vai manter-se em quase todo o país e nenhum distrito deverá chegar aos 30º C. Évora, Porto Santo e Funchal — todas com máximas previstas de 29º C — deverão mesmo ser as zonas mais quentes. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Lisboa espera 27º C e o Porto 22º C.

