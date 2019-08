Rui Sousa anuncia candidatura à Federação de Ciclismo em 2020

O antigo ciclista e presidente da União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro Rui Sousa anunciou esta sexta-feira a candidatura à Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) nas eleições de 2020.

“Gostaria de na minha cidade [Viana do Castelo], e com a presença do meu amigo, o ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues, anunciar a minha candidatura à Federação Portuguesa de Ciclismo”, disse aos jornalistas o antigo ciclista de 43 anos, hoje em dia também com funções na Volta a Portugal, à margem da partida para a oitava etapa, em Viana do Castelo.

Na opinião de Sousa, que se retirou em 2017, a FPC “merece alguém que goste da modalidade e dos ciclistas, que é o mais importante”, e pretende “lutar pelo bem dos ciclistas”.

Os ciclistas devem ser mais respeitados, ter dignidade, e não podem, muitos deles, fazer a sua atividade com a precariedade que existe no ciclismo atual. Sinto-me capaz de modificar algo que está enraizado nesta modalidade”, acrescentou.

Presidente da junta da União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, de onde é natural, desde 2013, Rui Sousa foi campeão português de fundo em 2010 e venceu cinco etapas da Volta a Portugal, que acabou em segundo em 2014 e em terceiro por quatro ocasiões.

