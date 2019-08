Braga. Sá Pinto rejeita compromisso de ser campeão

O treinador do Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto, considerou este sábado que só há três candidatos ao título nacional de futebol, Benfica, FC Porto e Sporting, e disse antever um jogo difícil na estreia da I Liga.

“Esses três [Benfica, FC Porto e Sporting] são claramente os candidatos ao título, porque eles próprios também o assumem, até agora não vi mais ninguém assumir esse tipo de compromisso”, considerou o técnico na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Moreirense, domingo, da primeira jornada do campeonato.

Os minhotos jogaram na quinta-feira diante do Brondby, na Dinamarca (vitória por 4-2), na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, pelo que só terão três dias de repouso.

“Não estamos frescos como contra o Brondby, nem praticamente 72 horas temos para recuperar, e muitas vezes isso não chega, mas animicamente estamos bem, muito positivos e confiantes, vimos de uma grande vitória e vamos começar agora uma maratona, a nossa liga”, afirmou o técnico.

Ricardo Sá Pinto disse esperar “um jogo difícil contra uma equipa que fez um excelente campeonato no ano passado, que tem bons elementos, é uma equipa organizada, com bons princípios e que terá a sua estratégia para vir pontuar” a Braga.

“Mas nós queremos começar com uma vitória, é o nosso único pensamento, espero que todos se mobilizem para apoiar-nos”, disse o técnico.

Na sua apresentação, há pouco mais de um mês, Ricardo Sá Pinto disse partilhar muitas das ideias do anterior treinador, Abel Ferreira, e no primeiro ‘onze’ oficial só constou um reforço, André Horta, e até se trata de um regresso ao clube.

Questionado sobre o que é a equipa já tem de Ricardo Sá Pinto, o técnico disse ter “ideias muito próprias do caminho” que considera ter que seguir.

“Comungo de muitas ideias do Abel, revemo-nos em muitas coisas, é um amigo, um excelente treinador, que trabalhou comigo no Sporting, onde iniciou a carreira de treinador. Temos visto uma equipa equilibrada ofensiva e defensivamente, que sabe o que quer e o que tem que fazer em cada momento do jogo”, disse.

Sá Pinto disse ainda que a sua equipa vai querer “dominar maioritariamente os jogos e ganhar sempre, mas isto é um jogo de confrontos e do outro lado estão equipas de valor”.

Sobre se a equipa pode ainda melhorar defensivamente, Sá Pinto notou que “todas as equipas do campeonato têm ainda muito por crescer e para evoluir”.

“Queremos ser mais e melhor em todos os aspetos e haverá jogos em que estaremos mais inspirados que outros”, disse.

O treinador admitiu ainda fazer alterações na equipa diante dos ‘cónegos’: “não se trata só de gestão, mas também de justiça, vamos ter jogos de três em três dias e tenho um plantel de excelentes jogadores e profissionais”.

O treinador não vai divulgar lista de convocados, o que será a regra esta temporada.

