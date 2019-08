Depois da afirmação nos tempos livres, a confirmação: Miguel Oliveira com melhor qualificação do ano

O sétimo melhor tempo no primeiro dia de treinos livres foi como uma espécie de afirmação de Miguel Oliveira no Grande Prémio da Áustria. Este sábado, veio a confirmação: o piloto português da KTM, a correr “em casa”, conseguiu a melhor qualificação do ano, saindo para a prova que se realiza este domingo (13 horas) do 13.º lugar.

E o português ficou perto de subir mais um degrau e entrar na Q1 para apuramento das 12 melhores posições, cedendo apenas por dois milésimos de segundo. O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) e o britânico Cal Crutchlow (Honda) acabaram por ultrapassar o piloto de Almada já depois de ter caído a bandeira de xadrez, selando assim o seu 13.º posto.

De recordar que Miguel Oliveira tinha sido o melhor representante da KTM esta sexta-feira nos tempos livres, naquele que tinha sido o registo mais alto nesta época de estreia no MotoGP.

More history made by the magnificent @marcmarquez93! ???? The Spaniard starts from pole but @FabioQ20 and @AndreaDovizioso are ready to attack from the front row! ⏱️#AustrianGP ???????? pic.twitter.com/jVhAQ7WL5s — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 10, 2019

De recordar que, até esta 11.ª prova da temporada, a melhor qualificação de Miguel Oliveira tinha sido na Argentina, onde saiu da 14.ª posição para alcançar aquele que é ainda hoje o resultado mais alto neste ano de estreia: 11.º lugar.

Continuar a ler