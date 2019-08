ID.3 não chegou, mas já conquistou 22 mil clientes

O primeiro eléctrico de nova vaga da Volkswagen, o ID.3, está a ser um sucesso ainda antes de ser completamente conhecido. A abertura das pré-reservas ocorreu em Maio, apenas para a edição de lançamento, a denominada 1st Edition, limitada a 30 mil unidades. Agora, em vésperas do lançamento oficial, que ocorrerá no Salão de Frankfurt, em Setembro, sabe-se que o hatchback eléctrico alemão já terá conquistado 22 mil promitentes-compradores, cujo interesse na aquisição foi sinalizado mediante o depósito de 1.000€.

Comercializado em 25 países, incluindo Portugal, o ID.3 1st Edition nem sequer tem preço definitivo conhecido, sabendo-se apenas que será proposto aos consumidores por um valor inferior a 40.000€, com itens exclusivos e oferta da energia durante um ano.

Esta edição está disponível em quatro cores e em três versões (1st, 1st Plus e 1st Max) e encontra-se equipada com o pack de baterias intermédio – precisamente aquele que a marca alemã acredita que será o mais procurado. Com 58 kWh utéis (62 de capacidade total), estes acumuladores permitirão ao ID.3 percorrer 420 km (WLTP) com uma carga completa, sendo que outra das vantagens deste eléctrico passa por aceitar carga rápida, diferindo a potência em função da versão. No acesso à gama – ID.3 com bateria de 45 kWh úteis (48 total) e 330 km de autonomia – e na versão intermédia, como é o caso da 1st Edition, o hatchback vem preparado de fábrica para aceitar carga a 100 kW, enquanto o acumulador mais generoso, o de 77 kWh úteis (cerca de 80 total), aceita carga até 125 kW, o que lhe permite anunciar que repõe 80% da capacidade da bateria em apenas meia hora.

O ID.3 começará a ser produzido em Novembro, em Zwickau, mas a entrega das primeiras unidades só deverá acontecer no início do segundo trimestre de 2020. No final do primeiro semestre do próximo ano chegará a versão mais acessível, também tracção traseira, que será proposta por um valor inferior a 30.000€. Ainda não há preços estimados para o ID.3 com maior bateria, cuja autonomia se cifra em 550 km, sendo esta a única versão que monta um segundo motor eléctrico no eixo dianteiro, o que lhe confere tracção integral.

As encomendas para o primeiro eléctrico que a Volkswagen planeia produzir em larga escala (100 mil/ano a partir de 2020) abrem após o Salão de Frankfurt, sendo aí que ficaremos a conhecer os restantes argumentos técnicos e tecnológicos deste “Golf eléctrico” com habitabilidade ao nível de um Passat. Entretanto, pode ver aqui o interior da 1st Edition.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler