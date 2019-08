Narcotraficante italiana detida no Porto. Estava em fuga desde março

Valeria Pane, uma narcotraficante italiana alvo de um mandado de captura internacional, foi detida na passada terça-feira, na cidade do Porto, onde se teria refugiado das autoridades. A Polícia Judiciária (PJ) só divulgou a detenção num comunicado emitido este sábado. A mulher de 39 anos, natural de Pianura, um bairro na cidade de Nápoles, estava em fuga desde 12 de março deste ano e encontra-se agora em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação de Investigação Criminal, no cumprimento de um mandado de detenção europeu, localizou e deteve, na cidade do Porto, uma mulher com 39 anos de idade, de nacionalidade italiana, com vista à sua extradição para Itália, pela prática de crime de Tráfico de Estupefacientes”, lê-se no comunicado.