Sérgio Conceição fala de Danilo, explica Nakajima e assume derrota – que historicamente não traz nada de bom

Esta podia ter sido a noite de Alex Telles. Além de ser o primeiro jogador a chegar aos 100 jogos desde que Sérgio Conceição assumiu o comando do FC Porto, o lateral que carregou esta noite a braçadeira em Barcelos marcou o primeiro golos dos azuis e brancos no Campeonato, o quarto nos últimos cinco na prova através da conversão de uma grande penalidade. Mas esta podia ter sido a noite de Otávio – que além de ter voltado à titularidade fez o 100.º encontro com a camisola dos dragões. Ao invés, esta acabou por ser a noite em que se acabou a falar mais dos que não estiveram do que das opções de Sérgio Conceição.

Assumindo a derrota e os erros que levaram a esse fim, o técnico do FC Porto destacou que “todos ganham e todos perdem juntos” antes de explicar a ausência de Danilo e abordar novo encontro onde Nakajima voltou a não ser opção.

“O Danilo não treinou ontem [sexta-feira, véspera do jogo em Barcelos]. Nos 90 minutos contra Krasnodar sentiu o gémeo da perna a prender e teve dificuldades a treinar. Esperámos até hoje [sábado] a pensar que era e deve ser fadiga muscular mas hoje teve a informação que era impossível jogar. Queríamos ter o Danilo em campo, mas não foi possível”, comentou Conceição já na conferência de imprensa no Estádio Cidade de Barcelos após a derrota por 2-1 com o Gil Vicente.

????????Bruno Costa faz a estreia como titular do ????FC Porto na ????????Liga Portuguesa; é a 8.ª vez que veste a camisola dos dragões. ⚠️Depois de Romário Baró em Krasnodar, esta é a segunda estreia como titular, em 2019/20, de um jogador da formação do Olival pic.twitter.com/dN1z765Guc — playmakerstats (@playmaker_PT) August 10, 2019

“O Nakajima está num processo de conhecimento daquilo que é o clube, muito diferente do que fazia em Portimão e na Arábia [ou Al-Duhail, do Catar, antiga equipa do internacional japonês]. A seu tempo, como outros, vai dar uma resposta positiva. É um jogador de muita qualidade e com quem contamos”, explicou sobre o antigo avançado do Portimonense.

⏰Apito final: Gil Vicente 2-1 FC Porto ⏪Há 17 anos que o ????FC Porto não sofria 2+ golos na 1.ª jornada da Liga Portuguesa:

2002 FC Porto 2-2 Belenenses (66' Postiga, 90' Jankauskas / 12' 88' pen. Neca) pic.twitter.com/lF4fQR2oCe — playmakerstats (@playmaker_PT) August 10, 2019

“Não foi um bom jogo da nossa parte, temos de assumir isso. Tivemos oportunidades suficientes para fazer o golo na primeira parte mas depois a intranquilidade apoderou-se de nós, não sei porquê. O Gil Vicente respondeu muito bem. Continuámos a falhar oportunidades flagrantes e, numa jogada de transição, o Gil Vicente conseguiu marcar. O adversário faz o 2-1, tentei meter o Fábio [Silva] e colocar mais largura em campo, tentámos de tudo, queríamos entrar a ganhar, mas perdemos um jogo e temos já de olhar para o jogo de terça-feira, diante do Krasnodar. Este jogo precisa de ser analisado, houve muitas coisas que correram mal. Perdemos juntos como a seguir vamos ganhar todos juntos”, destacara na flash interview da SportTV.

⏰Apito final: Gil Vicente 2-1 FC Porto Há 18 anos que o ????FC Porto não perdia na jornada inaugural da ????????Liga Portuguesa (vs Sporting). ⚠️Excluindo os três grandes, a última derrota do ????FC Porto no jogo de estreia da Liga tinha sido frente ao Belenenses há 46 anos! pic.twitter.com/bR6z6vrgCr — playmakerstats (@playmaker_PT) August 10, 2019

Mas a inesperada derrota dos dragões tem outros dados negativos, até pelo peso que histórico que um desaire na primeira jornada tem acarretado: nas últimas quatro vezes que os azuis e brancos perderam no início do Campeonato, nunca conseguiram ser campeões nem sequer terminaram a prova no segundo lugar. Recorde-se que a última vez que o FC Porto tinha perdido na ronda inaugural tinha sido em 2001, num desaire em Alvalade frente ao Sporting por 1-0.

⏰Apito final: Gil Vicente 2-1 FC Porto ⚠️Últimas 5 estreias do ????FC Porto a perder na ????????Liga Portuguesa (campeão):

2019 ?

2001/02 FCP – 3.º lugar (Sporting)

1973/74 FCP – 4.º lugar (Sporting)

1972/73 FCP – 4.º lugar (Benfica)

1970/71 FCP – 3.º lugar (Benfica) pic.twitter.com/XvRtJf5sny — playmakerstats (@playmaker_PT) August 10, 2019

Continuar a ler