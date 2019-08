Kanye West. Amigo de Trump oferece um Urus

Entre festas na companhia da sua mulher, Kim Kardashian, e uma dicas ao Presidente dos EUA, Donald Trump, Kanye West mal tem tempo para se entregar à sua actividade principal: vender discos e dar espectáculos, ou não fosse ele um dos músicos mais conhecidos do momento.

Mas este conselheiro do Presidente tem uma faceta menos conhecida, que passa por ser extremamente generoso com os seus amigos. E por generoso, pretendemos dizer muuuuuuito generoso. Se não acredita, veja o que aconteceu a John Monopoly, o seu antigo agente que, no seu aniversário, recebeu uma daquelas prendas que fazem crescer água na boca.

Se bem que pareça ter o toque de Midas, com sucessos contínuos na música, nem sempre a vida corre de feição ao marido de Kardashian. Ainda em 2016, pediu através do Twitter a Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, que investisse mil milhões “nos seus projectos”. O dinheiro nunca chegou, mas as ideias funcionaram em cheio, especialmente a linha de sapatos desportivos Yeezy, que desenhou e vende em parceria com a Adidas, que segundo a Forbes deverá atingir este ano 1,5 mil milhões em vendas.

Isto tirou Kanye West de um prejuízo de 53 milhões, em 2016, para 150 milhões de lucro no último ano (antes de impostos). Daí que, assim que chegou o dia de aniversário de John Monopoly, West não se tenha feito de rogado: deu um “pequeno” presente ao seu amigo, no valor de 300.000 dólares – um Lamborghini Urus, em preto mate e devidamente personalizado pelo cantor.

