Primeiro-ministro do Paquistão compara fim da autonomia de Caxemira à Alemanha nazi

O primeiro-ministro do Paquistão afirmou este domingo que a inércia da comunidade internacional face aos acontecimentos em Caxemira, que tem sido palco de confrontos e civis desde que esta semana o governo central da Índia decidiu retirar a autonomia àquela região. Segundo Imran Khan, a falta de reação da comunidade internacional lembra o silêncio sobre a ascensão do nazismo e o aparecimento de Hitler na Alemanha nos anos 1930.

“O recolher obrigatório, a repressão e o genocídio iminente dos habitantes de Caxemira na zona ocupada pela Índia ocorrem exatamente de acordo com a ideologia do RSS, que foi inspirado pela ideologia nazi”, escreveu Imran Khan na rede social Twitter.

I am afraid this RSS ideology of Hindu Supremacy, like the Nazi Aryan Supremacy, will not stop in IOK; instead it will lead to suppression of Muslims in India & eventually lead to targeting of Pakistan. The Hindu Supremacists version of Hitler's Lebensraum.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 11, 2019