Retomadas as buscas para encontrar homem que caiu ao mar na Madeira

As buscas para encontrar o homem dado como desaparecido nos mares do norte da Madeira, na freguesia do Seixal, foram retomadas esta manhã, com recurso a diversos meios, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

A mesma fonte disse que estão a ser empregues nas buscas “mergulhadores da Polícia Marítima, assim como o SANAS (Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos) e também os elementos dos bombeiros voluntários de São Vicente e Porto Moniz”.

No sábado as buscas foram infrutíferas e acabaram suspensas devido à falta de luz.

Um homem, que estava acompanhado pelo padrasto, caiu ao mar no sábado na zona conhecida como ‘Mata Sete’ no Seixal, no concelho do Porto Moniz.

O alerta foi dado pelo Serviço Regional de Proteção Civil às 17:35 e foi desencadeada uma ação de busca e salvamento envolvendo várias entidades.

